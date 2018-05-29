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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 мая 18, 11:03
Глава Amazon рассказал о планах колонизации Луны
колонизация Луны
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Джефф Безос планирует создать поселения людей на Луне в течение ближайших ста лет

Американский миллиардер, глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос планирует создать поселения людей на Луне в течение ближайших ста лет.

Безос сообщил, что готов сотрудничать с NASA и Европейским космическим агентством, но справится и без государственных структур, сообщает New York Post.

Джефф Безос говорит, что его частная космическая компания Blue Origin создаст лунную колонию для поселенцев и тяжелой промышленности в течение десятилетий. В долгосрочной перспективе он хочет, чтобы поселенцы жили и работали и на астероидах.

"Земля — ​​не очень хорошее место для тяжелой промышленности. Это удобно для нас прямо сейчас. Но в недалеком будущем — я говорю о десятилетиях, может быть, через 100 лет — будет легче делать много вещей, которые мы сейчас делаем на Земле, в космосе, потому что там будет много энергии", — сказал Безос в интервью на Международной конференции по развитию космоса.

С его точки зрения перенос части промышленности на Луну — единственный выход для населения Земли, учитывая растущие энергетические потребности и нагрузку на окружающую среду нашей планеты.

В рамках партнерства с NASA глава Amazon намерен построить аппарат, с помощью которого можно будет исследовать возможность организации производства и обеспечения условий для жизни человека на Луне. Аппарат сможет доставить на спутник Земли 5 тонн полезного груза. Такой аппарат может начать работать уже к середине 2020 годов. При этом компания Blue Origin готова работать над проектом и в одиночку.

Напомним, Amazon продала полиции свои технологии распознавания лиц
Delo
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