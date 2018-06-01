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IT-Индустрия
ИТ-Новости
1 июня 18, 08:37
Canon прекратил продажи своей последней пленочной фотокамеры
Canon
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Canon объявила о прекращении продаж своей последней плёночной фотокамеры EOS-1v.

Canon объявила о прекращении продаж своей последней плёночной фотокамеры EOS-1v. Фактически выпускать камеру компания перестала в 2010 году и всё это время распродавала складские запасы «зеркалки».

Заявление Canon на японском языке размещено на странице техподдержки официального сайта производителя. В нём в частности говорится о том, что компания продолжит ремонтировать проданные EOS-1v до 31 октября 2025 года. В то же время Canon оставляет за собой право отказать в ремонте после 31 октября 2020, поскольку велика вероятность отсутствия необходимых комплектующих.

Прекращение продаж EOS-1v вовсе не означает конец плёночной эры, по крайней мере пока. Главный конкурент Canon, компания Nikon, по-прежнему продаёт плёночные камеры F6 и FM10. Их стоимость сейчас составляет $2670 и $570 соответственно. Такие аппараты востребованы среди некоторых фотографов, а также в качестве учебного инструмента.

EOS-1v впервые был представлен в 2000 году и стал самой быстрой «зеркалкой» среди плёночных камер. Устройство относится к пятому поколению фотоаппаратов Canon профессионального уровня. Дизайн корпуса EOS-1v лёг в основу будущих аппаратов производителя, в том числе и EOS-1D.
ITC.ua
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