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IT-Индустрия
ИТ-Новости
1 июня 18, 22:04
Программисты скоро будут никому не нужны
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Почему (и какие профессионалы будут востребованы) — объясняет миллиардер Марк Кьюбан
Комментирует ли Марк Кьюбан недавнее слияние компаний, рекомендует книги для предпринимателей или высказывается о 45-м президенте США, слушатели и интернет-пользователи ловят каждое слово серийного предпринимателя. Сейчас обсуждают его последний прогноз о будущем рынка рабочей силы. В недавнем интервью на Bloomberg TV Кьюбан высказался против того, чтобы молодые люди учились информатике и программированию. «Сегодняшняя отличная специальность вряд ли будет такой же через 5 или 10 лет», — сказал Кьюбан.

Он уверен, что следующей волной инноваций будет «автоматизация автоматики». Программное обеспечение скоро начнет писать само себя, что в конечном итоге ликвидирует крайне прибыльные сегодня рабочие места разработчиков. О них Кьюбан говорит: «Это ведь просто математика, так? Поэтому люди больше не понадобятся».

Кьюбан полагает, что, как это ни парадоксально, технологии уничтожат в первую очередь технологические профессии, и разработчики ПО станут одними из первых жертв.

Главные профессии будущего

Если эти прогнозы в самом деле оправдаются и спрос на программистов, разработчиков и инженеров в конечном итоге испарится, какие же работники тогда будут востребованы? Кьюбан заявляет, что скоро работодатель будет гнаться за кандидатами, которые выделяются творческим и критическим мышлением, а с этим машины пока справляются плохо (и это надолго).

— Лично я считаю, что через 10 лет будет больше спрос на специалистов гуманитарных дисциплин, чем на тех, кто владеет программистскими или даже инженерными специальностями, — считает Кьюбан и добавляет, что литература, иностранный язык и философия будут пользоваться особым спросом. — Не сегодня: какое-то время эти дисциплины по-прежнему будут не очень популярны. Однако их день настанет.

Источник: incrussia.ru
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