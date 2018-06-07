Концепты компьютерных устройств с двумя дисплеями от Intel

Над этим проектом инженеры компании работают уже около двух лет.

Intel создала прототипы устройств, оснащённых дисплеями различных типов. В одном случае применяются два традиционных цветных дисплея. Эта модель очень напоминает гибридный ноутбук Lenovo Yoga Book, в котором вместо клавиатуры используется сенсорный дисплей. При необходимости ввода текста на дополнительном дисплее отображается виртуальная клавиатура. Второе устройство содержит один обычный дисплей и дополнительный дисплей, выполненный на базе технологии электронной бумаги. При этом устройство по своему внешнему виду больше напоминает книгу, чем привычный ноутбук.

Добавим, по слухам, ряд компаний работают над собственными устройствами с двумя дисплеями. Например, в Microsoft разрабатывается устройство под кодовым названием Andromeda, основанное на процессоре Qualcomm (архитектура ARM). Подобное решение на базе чипа ARM разрабатывает и компания Dell. Потому не вызывает удивления тот факт, что Intel стремится привлечь внимание к собственным концептам устройств с двумя дисплеями, но уже на базе собственных чипов. При этом компания не намерена самостоятельно заниматься их выпуском, а планирует привлечь к сотрудничеству OEM партнёров и передать им референсный дизайн. ASUS и Lenovo уже создают устройства, вдохновлённые концептами Intel.