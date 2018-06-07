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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 июня 18, 09:37
Концепты компьютерных устройств с двумя дисплеями от Intel
Intel
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Во время проведения выставки Computex 2018 компания Intel показала концепт компьютерного устройства, оснащённого двумя дисплеями.

Над этим проектом инженеры компании работают уже около двух лет.

Intel создала прототипы устройств, оснащённых дисплеями различных типов. В одном случае применяются два традиционных цветных дисплея. Эта модель очень напоминает гибридный ноутбук Lenovo Yoga Book, в котором вместо клавиатуры используется сенсорный дисплей. При необходимости ввода текста на дополнительном дисплее отображается виртуальная клавиатура. Второе устройство содержит один обычный дисплей и дополнительный дисплей, выполненный на базе технологии электронной бумаги. При этом устройство по своему внешнему виду больше напоминает книгу, чем привычный ноутбук.

Добавим, по слухам, ряд компаний работают над собственными устройствами с двумя дисплеями. Например, в Microsoft разрабатывается устройство под кодовым названием Andromeda, основанное на процессоре Qualcomm (архитектура ARM). Подобное решение на базе чипа ARM разрабатывает и компания Dell. Потому не вызывает удивления тот факт, что Intel стремится привлечь внимание к собственным концептам устройств с двумя дисплеями, но уже на базе собственных чипов. При этом компания не намерена самостоятельно заниматься их выпуском, а планирует привлечь к сотрудничеству OEM партнёров и передать им референсный дизайн. ASUS и Lenovo уже создают устройства, вдохновлённые концептами Intel.
ITC.ua
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