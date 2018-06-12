Компания LG выпустила новые телевизоры на продажу в Украине

Телевизоры LG – OLED, SUPER UHD, UHD и FULL HD/HD имеют поддержку технологии искусственного интеллекта, смарт-платформу ThinQ, а также "умные" функции для воспроизведения контента высокого качества.

Телевизоры LG OLED

Модельный ряд телевизоров LG 2018 года, включающий OLED-телевизоры с диагоналями экрана от 55 до 77 дюймов и дизайном Picture-on-Wall (изображение на стене); новые SUPER UHD телевизоры с Nano Cell дисплеями; и усовершенствованные UHD-телевизоры и телевизоры с разрешением FULL HD/HD.

Модели серий W8, E8 и C8 оснащены интеллектуальным процессором α 9 (Alpha 9), который обеспечивает полный цвет. При этом модель В8 имеет интеллектуальный процессор α 7 (Alpha 7), который оптимизирует качество и повышает яркость изображений.

Линейка OLED-телевизоров 2018 года поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos.

Телевизор LG OLED TV W тоже поддерживает функции искусственного интеллекта, например управление телевизором с помощью голосовых команд. Кроме того, OLED-телевизоры поддерживают функцию 4К Cinema HDR с воспроизведением всех форматов HDR, таких как Dolby Vision, Advanced HDR, HDR10 Pro и HLG Pro. Эту функцию в 2018 году поддерживают и LG SUPER UHD телевизоры.

Телевизоры LG SUPER UHD

Линейка SUPER UHD телевизоров оснащена процессором α 7, Nano Cell дисплеем (данная технология воспроизводит более точные и естественные цвета) и подсветкой FALD. Кроме того, телевизоры этой линейки поддерживают технологии HFR (воспроизведение контента с частотой до 120 кадров в секунду), Dolby Atmos (объемное звучание) и DolbyVision (оптимизация изображения).

Телевизоры LG UHD

Телевизоры LG UHD 2018 года работают на матрицах IPS. Устройства поддерживают технологию 4К Upscaler. Также телевизоры поддерживают функцию Clear Voice III для автоматического подавления шумов и усиления звучания голоса.

Телевизоры LG Full HD/HD

Модели Full HD/HD также имеют IPS-матрицы. Они поддерживают алгоритм Color Master Engine для обработки изображений, который усиливает основные цвета, регулирует насыщенность оттенков и обеспечивает естественную цветопередачу. Кроме того, они имеют технологию Virtual Surround Plus, которая обеспечивает более точный звук – звук поступает практически со всех сторон, достигается более реалистичное объемное звучание.