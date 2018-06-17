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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 июня 18, 19:23
Представлено новое приложение для голосовых заметок
Otter Voice Notes
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Приложение Otter Voice Notes основе записей пользователя учится и в будущем лучше распознает команды.

Приложение представляет собой заметки, но не простые, а предназначенные для записи диалогов. Стоит нажать лишь одну кнопку записи, после чего приложение начнет автоматически записывать речь и конвертировать ее в текст. Если в диалогах прослеживаются паузы, приложение автоматически отделяет речь по времени в хронологическом порядке.

Otter Voice Notes отлично подойдет журналистам. Во время интервью можно запустить запись в приложении, и оно само будет конвертировать речь пользователя в текст, таким образом, не нужно будет потом анализировать аудиозапись для ручной конвертации в текст.

Бесплатный тарифный план предлагает пользователям 600 минут записи в месяц, а за 10 долларов можно увеличить ограничение до 6000 минут в месяц.

Однако бесплатного плана должно хватить многим, к тому же даже в бесплатном тарифном плане есть множество возможностей, например, доступ к веб-версии (otter.ai), изменение скорости записи, создание групп с доступом к общим записям, экспорт записей в MP3-формате и так далее.
telegraf.com.ua
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