В Токио появился ресторан виртуальной реальности

В Токио открылся ресторан виртуальной реальности First Airlines, передает Укринформ.

Гостя ресторана погружают в атмосферу перелета прямо с порога. Сначала вы подходите к стойке регистрации, рядом стоит информационное табло, где можно ознакомиться с расписанием "рейсов". На стойке регистрации посетителей встречают официантки, которые внешне не отличаются от стюардесс. Они выдают посадочные талоны и сувенирный заграничный паспорт.

Сразу после регистрации на "рейс" провожают пассажиров на места согласно посадочным талоном. Кресла в ресторане такие же, как в бизнес-классах самолетов A310 и A340 серии Airbus. Как и в настоящем самолете, можно откинуться в кресле.

Когда все пассажиры заняли места, бортпроводник проводит инструктаж по технике безопасности. Как перед настоящим полетом, он рассказывает, как пользоваться кислородными масками и спасательными жилетами. После этого самолет готов к взлету: сиденья и пол вибрируют, а пассажиры должны застегнуть ремни безопасности.

Перед сиденьями расположен экран, на который транслируется вид через лобовое стекло самолета. Во время полета пассажирам раздают очки виртуальной реальности, благодаря которым можно совершить "путешествие" по разным городам.

После 20-минутной экскурсии наступает время обеда. Конечно, пассажирам раздают бесплатные напитки, как в бизнес-классе. Обед состоит из четырех блюд, а меню зависит от рейса.

Ресторан предлагает четыре вида "рейсов": в Гавайи, Нью-Йорк, Париж, Рим и Хельсинки. А стоит такое двухчасовое удовольствие чуть больше $50, что намного дешевле настоящего билета в бизнес-класс.