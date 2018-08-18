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IT-Индустрия
ИТ-Новости
17 августа 18, 12:17
В Android Messages появилась темная тема оформления
Android Messages
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Многие пользователи предпочитают тёмную тему в мобильных приложениях, и, стоит признать, большинство разработчиков идут им на встречу. Но только не Google.

Многие пользователи предпочитают тёмную тему в мобильных приложениях, и, стоит признать, большинство разработчиков идут им на встречу. Но только не Google. Поисковый гигант не спешит добавлять соответствующее оформление на Android, хотя лёд, кажется, тронулся. В прошлом месяце тёмную тему начал получать YouTube, теперь на очереди – приложение Android Messages.

В новой версии мобильного клиента для отправки сообщений с индексом 3.5.048 появилась возможность активировать тёмный режим. Первыми на это обратили внимание пользователи Reddit, разместившие скриншоты. Тёмный интерфейс подтвердили и журналисты сайта The Verge.

Из других заметных изменений в Android Messages – новый шрифт и огромная кнопка «Начать чат», которая заменила «+». Кроме того, отправленные текстовые сообщения теперь отмечаются синими цветом, независимо от темы оформления – ответ Google на iMessage компании Apple. Ранее каждый чат «раскрашивался» в разные цвета в зависимости от изображения, установленного на контакт.

Все элементы в Android Messages были обновлены в соответствии с концепцией Material Design. Новая версия приложения развёртывается постепенно, поэтому может пройти какое-то время, прежде чем вы увидите эти изменения.

Источник: The Verge
ITC.ua
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