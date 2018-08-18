Сравнение камер Galaxy S9+, iPhone X, P20 Pro и Mi 8

С 13 августа у нас проходило голосование, в котором читатели могли сравнить фотографии смартфонов Samsung Galaxy S9+, Apple iPhone X, Huawei P20 Pro и Xiaomi Mi 8. Голоса при этом отдавались именно за снимки, так как мы скрыли название моделей и стёрли данные EXIF. Но теперь настало время объявить результаты и раскрыть, каким моделям принадлежат тестовые снимки.

Наше голосование было разбито на две части, читатели отдельно отдавали голоса за снимки, сделанные при хорошем и плохом освещении. Но так как и в первом и во втором случае голоса распределились одинаково, то мы можем подвести общие итоги.

Оба голосования стали для нас рекордными, в каждом из них читатели отдали больше 4,5 тыс голосов. Результат получился следующим:

Как видно, в обоих голосованиях первое место с большим отрывом занял «Смартфон №1», за ним расположился «Смартфон №4», который в дневном тесте практически разделил второе место со «Смартфоном №3», но обошёл его по ночным фото. На четвёртом месте оказался «Смартфон №2», не сильно уступая по дневным снимкам, но набрав меньше голосов по дневным.

Главная интрига голосования заключалась в том, каким же моделям принадлежат тестовые снимки. Настало время её раскрыть, но начнём мы со смартфонов, получивших меньшее количество голосов.

В этом флагмане Xiaomi используется два модуля камеры: первый с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX363, диафрагмой f/1.8 и четырехосевой стабилизацией изображения; второй — Samsung S5K3M3 с диафргамой f/2.4. С этим набором характеристик основной камеры Mi 8 набрал в голосовании меньше всего голосов. Но нельзя не отметить, что в целом Xiaomi очень сильно прогрессирует с камерами в своих смартфонах, и вполне возможно, что уже в следующем году её флагман сможет получить более высокий результат.

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Оригиналы снимков Xiaomi Mi 8

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Смартфоны Apple традиционно считаются одними из лучших для мобильной фотографии, но в наших голосованиях всегда держатся на уровне «крепких середнячков». Не стал исключением и iPhone X, оснащённый двумя 12-мегапиксельними камерами с оптической стабилизацией, одна из которых широкоугольная с диафрагмой f/1.8, а вторая с телефото объективом и диафрагмой f/2.4. Но здесь важно отметить, что остальные модели в голосовании вышли уже в этом году, в то время как iPhone X — это модель прошлого года, которую Apple вскоре планирует обновить. Так что вполне хороший результат, как для прошлогоднего смартфона.

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Оригиналы снимков Apple iPhone X

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В прошлом году флагман Samsung побеждал во всех наших голосованиях, но Galaxy S9+ в этот раз не удалось повторить его успех. Хотя в комментариях читатели отмечали качество его снимков и целом хороший баланс между дневной и ночной съёмкой. Как и у других моделей в нашем голосовании, в Galaxy S9+ установлено две камеры: широкоугольная с 12-мегапискельной матрицей, оптической стабилизацией и диафрагмой, которая может переключаться с f/1.5 на f/2.4; 12-мегапиксельная с телеобъективом, автофокусом, оптической стабилизацией и постоянной диафрагмой f/2.4.

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Оригиналы снимков Samsung Galaxy S9+

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Большинство голосов получили снимки Huawei P20 Pro, оснащённого сразу тремя камерами: широкоугольной 40-мегапиксельной с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельной с телеобъективом и диафрагмой f/2.4, и монохромной 20-мегапиксельной с диафрагмой f/1.6. Кроме этого, смартфон использует машинное обучение для того, чтобы распознать сцену и объект съёмки и благодаря этому может делать определённые цвета более насыщенными. Как видно, такой подход себя оправдал, и Huawei P20 Pro получил выбор читателей ITC.UA.

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Оригиналы снимков Huawei P20 Pro

Результаты голосования ещё раз показали, что чем более насыщенные снимки делает смартфон, тем больше они нравятся пользователям. В прошлом году самые красочные фото были у Galaxy S8 и Note8, на их фоне S9+ стал снимать более натурально, но, как видно, это не то, что привлекает людей. Huawei же, в свою очередь, сделали снимки камеры в своём флагмане очень насыщенными, а также в целом смогли обеспечить хорошую детализацию, что и обеспечило победу Huawei P20 Pro. Но в целом фотографии современных флагманских смартфонов показывают, что производители со временем всё больше будут конкурировать разными «умными» программными доработками, такими как автоматическое распознавание сцены и объектов съёмки. В Galaxy Note9, который анонсировали совсем недавно, уже есть эта функциональность, и, вероятно, в новых iPhone она тоже появится, так что Huawei не стоит расслабляться.