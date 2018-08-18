Сравнение камер Galaxy S9+, iPhone X, P20 Pro и Mi 8

С 13 августа у нас проходило голосование, в котором читатели могли сравнить фотографии смартфонов Samsung Galaxy S9+, Apple iPhone X, Huawei P20 Pro и Xiaomi Mi 8. Голоса при этом отдавались именно за снимки, так как мы скрыли название моделей и стёрли данные EXIF. Но теперь настало время объявить результаты и раскрыть, каким моделям принадлежат тестовые снимки.Результаты
Наше голосование было разбито на две части, читатели отдельно отдавали голоса за снимки, сделанные при хорошем и плохом освещении. Но так как и в первом и во втором случае голоса распределились одинаково, то мы можем подвести общие итоги.
Оба голосования стали для нас рекордными, в каждом из них читатели отдали больше 4,5 тыс голосов. Результат получился следующим:
Как видно, в обоих голосованиях первое место с большим отрывом занял «Смартфон №1», за ним расположился «Смартфон №4», который в дневном тесте практически разделил второе место со «Смартфоном №3», но обошёл его по ночным фото. На четвёртом месте оказался «Смартфон №2», не сильно уступая по дневным снимкам, но набрав меньше голосов по дневным.За какие модели голосовали читатели и кто стал фаворитом?
Главная интрига голосования заключалась в том, каким же моделям принадлежат тестовые снимки. Настало время её раскрыть, но начнём мы со смартфонов, получивших меньшее количество голосов.Смартфон №2 — 478 и 168 голосов — Xiaomi Mi 8
Линейка Xiaomi Mi 8 Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 11 Диапазон цен: 10 888 − 19 949 грн
В этом флагмане Xiaomi используется два модуля камеры: первый с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX363, диафрагмой f/1.8 и четырехосевой стабилизацией изображения; второй — Samsung S5K3M3 с диафргамой f/2.4. С этим набором характеристик основной камеры Mi 8 набрал в голосовании меньше всего голосов. Но нельзя не отметить, что в целом Xiaomi очень сильно прогрессирует с камерами в своих смартфонах, и вполне возможно, что уже в следующем году её флагман сможет получить более высокий результат.
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Оригиналы снимков Xiaomi Mi 8Смартфон №3 — 550 и 636 голосов — Apple iPhone X
3Линейка Apple iPhone X Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 4 Диапазон цен: 25 009 − 45 528 грн
Смартфоны Apple традиционно считаются одними из лучших для мобильной фотографии, но в наших голосованиях всегда держатся на уровне «крепких середнячков». Не стал исключением и iPhone X, оснащённый двумя 12-мегапиксельними камерами с оптической стабилизацией, одна из которых широкоугольная с диафрагмой f/1.8, а вторая с телефото объективом и диафрагмой f/2.4. Но здесь важно отметить, что остальные модели в голосовании вышли уже в этом году, в то время как iPhone X — это модель прошлого года, которую Apple вскоре планирует обновить. Так что вполне хороший результат, как для прошлогоднего смартфона.
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Оригиналы снимков Apple iPhone XСмартфон №4 — 576 и 801 голос — Samsung Galaxy S9+
3Линейка Samsung Galaxy S9+ Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 15 Диапазон цен: 19 033 − 41 971 грн
В прошлом году флагман Samsung побеждал во всех наших голосованиях, но Galaxy S9+ в этот раз не удалось повторить его успех. Хотя в комментариях читатели отмечали качество его снимков и целом хороший баланс между дневной и ночной съёмкой. Как и у других моделей в нашем голосовании, в Galaxy S9+ установлено две камеры: широкоугольная с 12-мегапискельной матрицей, оптической стабилизацией и диафрагмой, которая может переключаться с f/1.5 на f/2.4; 12-мегапиксельная с телеобъективом, автофокусом, оптической стабилизацией и постоянной диафрагмой f/2.4.
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Оригиналы снимков Samsung Galaxy S9+Смартфон №1 — 3 029 и 2 930 голосов — Huawei P20 Pro
3Линейка HUAWEI P20 Pro Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 3 Диапазон цен: 19 949 − 33 878 грн
Большинство голосов получили снимки Huawei P20 Pro, оснащённого сразу тремя камерами: широкоугольной 40-мегапиксельной с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельной с телеобъективом и диафрагмой f/2.4, и монохромной 20-мегапиксельной с диафрагмой f/1.6. Кроме этого, смартфон использует машинное обучение для того, чтобы распознать сцену и объект съёмки и благодаря этому может делать определённые цвета более насыщенными. Как видно, такой подход себя оправдал, и Huawei P20 Pro получил выбор читателей ITC.UA.
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Оригиналы снимков Huawei P20 ProВ итоге
Результаты голосования ещё раз показали, что чем более насыщенные снимки делает смартфон, тем больше они нравятся пользователям. В прошлом году самые красочные фото были у Galaxy S8 и Note8, на их фоне S9+ стал снимать более натурально, но, как видно, это не то, что привлекает людей. Huawei же, в свою очередь, сделали снимки камеры в своём флагмане очень насыщенными, а также в целом смогли обеспечить хорошую детализацию, что и обеспечило победу Huawei P20 Pro. Но в целом фотографии современных флагманских смартфонов показывают, что производители со временем всё больше будут конкурировать разными «умными» программными доработками, такими как автоматическое распознавание сцены и объектов съёмки. В Galaxy Note9, который анонсировали совсем недавно, уже есть эта функциональность, и, вероятно, в новых iPhone она тоже появится, так что Huawei не стоит расслабляться..articles-meta{margin-top:35px}.articles-meta .rating{float:left;clear:both;width:100%;line-height:1;margin-bottom:10px}.articles-meta .rating .l{float:left;margin:0 20px 0 0;font-size:68px;color:#00aede;font-weight:700}.articles-meta .r{float:left;padding-top:7px}.articles-meta .r .star{font-size:26px;font-family:"stars";color:#00aede}.articles-meta .r .txt{color:#000;font-weight:700;font-size:21px;text-transform:uppercase;padding-top:4px}.articles-meta .summary{float:left;clear:both;width:100%;margin-bottom:5px}.articles-meta .summary .summary-row{padding-top:15px;font-size:16px}.articles-meta .summary .summary-row strong{font-size:18px;color:#00aede;text-transform:uppercase}.ttx{float:left;width:100%;clear:both}.ttx .ttx-table .notify-me{background:transparent url(/wp-content/plugins/itc-hotline-linker/i/bg_price_mail.gif) no-repeat 0 0;font-size:12px;padding-left:25px;font-weight:400;font-size:.9em}.ttx .ttx-table .hl-price{color:#777;font-size:15px;font-weight:700;text-decoration:none!important}.ttx .ttx-table .hl-compare-prices{color:#fff;font-size:15px;font-weight:700;background:#f58b01;padding:5px 10px;display:inline-block;text-decoration:none!important;margin-top:4px}.ttx .ttx-table .hl-compare-prices:hover{opacity:.95}.ttx table tbody td{font-size:14px}Редакция выражает благодарность компании «Алло» за предоставление Xiaomi Mi 8 и компании «Цитрус» за предоставление Apple iPhone X