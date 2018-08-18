Мобильные операторы Украины переходят на новую тарификацию

В комментариях к вчерашней новости о том, что lifecell начинает переводить абонентов предоплаченных тарифов на 28-дневную тарификацию прозвучали справедливые замечания наших читателей о том, что подобные нововведения также практикуют Vodafone и Киевстар. Мы изучили официальные сайты этих операторов и выяснили, какие предоплаченные тарифы работают четыре недели, а какие — месяц.

На сайте оператора Vodafone Украина мы нашли следующий перечень тарифов с 28-дневной тарификацией:

В свою очередь месяц работают следующие тарифы:

Как видим, на месячной тарификации пока остались пользователи семейства тарифов Device и абоненты с самым дорогим тарифом RED EXTRA L с абонплатой 170 грн.

В случае с «Киевстар» все еще проще — все актуальные припейд-тарифы рассчитаны на 28-дневную / 4-недельную тарификацию:

Если же абонент хочет оставаться на месячной абонплате, то ему рекомендуют переходить на контракт.

«Начисление услуг на четко определенное количество дней для абонентов предоплаты – распространенная в большинстве стран мира норма и уже долгое время практикуется и другими мобильными операторами в Украине. Но „Киевстар“ предлагает своим абонентам и другие варианты – в тарифных планах контрактной формы обслуживания и в тарифах „Киевстар Все Вместе“ пакет услуг предоставляется на календарный месяц», — прокомментировали свою позицию в Киевстаре для издания AIN.UA.

Напомним, что начиная с 22 августа 2018 года оператор мобильной связи lifecell переведет абонентов пяти тарифных планов с помесячной на четырехнедельную тарификацию, а 5 сентября на ту же схему тарификации переведут пользователей еще трех тарифов.

Cписок тарифов с потенциальной 28-дневной тарификацией выглядит следующим образом:

Однако на данный момент все предоплаченные тарифы lifecell работают на месячной основе:

Источники: Vodafone Украина, Киевстар, lifecell, AIN.UA