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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 декабря 18, 09:12
В Германии запретили продажу нескольких моделей iPhone
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Судебное противостояние Apple и Qualcomm после Китая перекинулось на Германию, где получило весьма неожиданное продолжение.

Судебное противостояние Apple и Qualcomm после Китая перекинулось на Германию, где получило весьма неожиданное продолжение. На этой неделе Окружной суд Мюнхена признал компанию Apple виновной в нарушении патентных прав Qualcomm и ввел запрет на продажу нескольких моделей iPhone на территории Германии. Говоря конкретнее, запрет распространяется на iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X 2017 года. И если в Китае Apple удалось обойти запрет простым обновлением ПО, то в Германии этот вариант уже не пройдет, поскольку фигурирующие в деле патенты касаются аппаратной части.

В иске фигурируют модели, в который используются микросхемы Intel и Qorvo. Что же касается нарушенных патентов, известно, что они касаются технологии Envelope Tracking, помогающей экономить заряда аккумулятора при отправке и получении беспроводных сигналов.

После того, как Qualcomm объявила о решении китайского суда, акции Apple на бирже в Нью-Йорке к концу дня потеряли 2,5%.

Apple уже заявила о намерении подать апелляцию может продолжать. До ее рассмотрения и вынесения окончательного решения апелляционного суда действие решения низшей инстанции приостанавливается, так что Apple  могла и дальше продавать смартфоны. Но купертиновский гигант решил сыграть на публику и уже заявил о своем решении убрать упомянутые модели с прилавков 15 фирменных магазинов страны. Ирония в том, что эти модели продолжат продаваться в торговых сетях партнеров и операторов сотовой связи страны.

Тут остается добавить, что в будущем продажи некоторых моделей iPhone могут запретить и на родном для Apple рынке США, если американский регулятор на повторном слушании примет сторону Qualcomm.

***

Qualcomm и Apple уже несколько лет ведут судебные разбирательства по всему миру. Qualcomm обвиняет Apple в нарушении патентных прав, а Apple  Qualcomm - в злоупотреблении положением на рынке микросхем.

- Началось все в начале 2017 года, когда Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в неконкурентном поведении при заключении сделок с Apple. Тогда же Apple подала в суд на Qualcomm, с требованием $1 млрд. Чуть позже Apple подала еще два иска против Qualcomm в Китае, где последнюю уже штрафовали за неконкурентное поведение и требование чрезмерных лицензионных отчислений, и еще один в Великобритании.

- Qualcomm неоднократно отвечала на обвинения Apple встречными исками с разного рода обвинения, в том числе и в краже технологических секретов с последующей передачей Intel
ITC.ua
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