Засветились 4 процессора Core 9000KF (Coffee Lake Refresh)

Новинки якобы могли стать доступными в первом квартале 2019 года. Некоторые из этих CPU уже успели засветиться в норвежских и финских интернет-магазинах. Речь идет пока что о четырех моделях: Core i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF и i5-9400F. Также представитель данной серии четырехъядерный i3-9350KF по каким-то причинам в этом списке отсутствует.
Как говорилось ранее, в данным чипах интегрированная графика отключена, либо отсутствует физически. Приставка «KF» указывает на то, что в дополнении к отсутствующему iGPU здесь также реализован разблокированный множитель тактовой частоты. При этом i5-9400F получил заблокированный множитель, и не имеет встроенной графической подсистемы.
Тактовые частоты новинок соответствуют таковым аналогам с iGPU:Core i9-9900KF – 3,6/5,0 ГГц;
Совсем иная ситуация с i5-9400F, который как-бы становится заменой суперпопулярного чипа i5-8400 (2,8/4,0 ГГц). Относительно предшественника замечена прирост частоты до отметок 2,9/4,2 ГГц. Помимо прибавки скорости здесь вы также получаете аппаратное исправление уязвимостей безопасности, которые проявились в первых представителях девятого поколения Intel Core.
Ценники на эти чипы пока что зашкаливают, и не заслуживают того, чтобы упоминать их.