Засветились 4 процессора Core 9000KF (Coffee Lake Refresh)

Новинки якобы могли стать доступными в первом квартале 2019 года. Некоторые из этих CPU уже успели засветиться в норвежских и финских интернет-магазинах. Речь идет пока что о четырех моделях: Core i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF и i5-9400F. Также представитель данной серии четырехъядерный i3-9350KF по каким-то причинам в этом списке отсутствует.

Как говорилось ранее, в данным чипах интегрированная графика отключена, либо отсутствует физически. Приставка «KF» указывает на то, что в дополнении к отсутствующему iGPU здесь также реализован разблокированный множитель тактовой частоты. При этом i5-9400F получил заблокированный множитель, и не имеет встроенной графической подсистемы.

Тактовые частоты новинок соответствуют таковым аналогам с iGPU:

Core i7-9700KF – 3,6/4,9 ГГц;