Tesla представила третье поколение станций быстрой зарядки

Как и было обещано, сегодня компания Tesla в рамках специального мероприятия на заводе во Фримонте (Калифорния) официально представила третье поколение станций быстрой зарядки для своих автомобилей Supercharger V3, отличающихся еще более высокой мощностью.

Итак, каждая точка подключения на станциях Tesla Supercharger V3 сможет обеспечивать пиковую зарядную мощность до 250 кВт — всего за пять минут можно будет получить еще 75 миль (120 км) к запасу хода автомобиля, так заверяет производитель. Напомним, нынешнее второе поколение обеспечивает выходной ток мощностью 120 кВт. Почти двухкратное повышение мощности стало возможным благодаря новой конструкции кабеля с жидкостным охлаждением. Новым станциям не нужно распределять энергию между несколькими автомобилями — клиенты всегда смогут получить максимальную мощность зарядки. Это распределение со снижением мощности и, следовательно, скорости зарядки при большом числе одновременным подключение является одним из главным ограничений старых станций.



