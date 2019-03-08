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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 марта 19, 11:15
С 22 марта в Украине повышается цена на 4G
интернет 4G
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Тарифы поднимутся на 23-30% с 22 марта 2019 года

Компания Vodafone предупредила существующих и новых пользователей тарифов SuperNet о повышении абонплаты на 23-30% с 22 марта 2019 года.

Небольшим утешением послужит удлинение расчетного периода - вместо четырех недель вернется привычный месяц.

Пока самый дешевый из указанных - SuperNet Start стоит 65 грн и включает 4 гигабайта 3G/4G-интернета, 65 минут исходящих звонков по Украине и 30 минут - за границу. С 22 марта абонплата вырастет до 80 грн, а включенный объем "голоса" - до 80 минут.

Подключившиеся к SuperNet Pro еще две недели будут обслуживаться на таких условиях: 85 грн, 8 ГБ мобильного дата-трафика, 100 минут по Украине и 30 мин - за рубеж. Потом за увеличенные пакеты звонков (120 мин) и интернета (10 ГБ) придется ежемесячно выкладывать по 110 грн.

Исходя из названия в SuperNet Unlim мобильный доступ во всемирную сеть - неограничен. А за 150 разговоров минут внутри страны и 30 минут - за ее пределы нужно было платить по 115 грн каждые 4 недели. Новая тарификация предусматривает 200 минут по Украине и абонентскую плату 150 грн.

К тому же украинский мобильный оператор Lifecell заявил о закрытии сразу 4 своих тарифных планов.
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