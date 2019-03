Телескопы Hubble и Gaia помогли точно взвесить Млечный путь

С помощью телескопов Gaia и Hubble астрономы выполнили самые точные расчеты массы Млечного пути. Статья с результатами соответствующего исследования опубликована в журнале The Astrophysical Journal, кратко о ней сообщает издание The New Atlas.



До этого момента считалось, что масса Млечного пути, в котором находится наша Солнечная система, лежит в пределах от 500 млрд до 3 трлн солнечных масс. Согласно же свежему исследованию, галактика весит приблизительно 1,5 триллиона солнечных масс (это единица измерения массы звезд и других астрономических объектов, обозначается M☉ и равна массе Солнца:(1,98847 ± 0,00007)⋅1030 кг). Это значение помещает Млечный Путь в класс галактик с массой выше среднего: самые легкие галактики, по оценкам астрономов, имеют массу около миллиарда солнечных масс, а самые тяжелые — примерно 30 триллионов.

Согласно современным представлениям, чем тяжелее галактика, тем быстрее объекты вращаются вокруг нее. Поэтому для расчета массы нашей Галактики астрономы с помощью телескопов отслеживали скорости объектов, движущихся вокруг нее. В данном случае речь шаровых звездных скоплениях, которые обращаются вокруг галактического центра. При помощи данных Hubble и Gaia специалисты оценили скорость множества таких кластеров: данные Gaia включали информацию о 34 шаровых звездных скоплениях на расстоянии до 65 000 световых лет, а данные Hubble — информацию о 12 таких скоплениях на расстоянии до 130 000 световых лет.

Что интересно, видимая часть галактики Млечный путь весит составляют малую долю общей массы: сотни миллиардов звезд в нашей галактики составляют всего несколько процентов массы, даже сверхмассивная черная дыра в центре имеет массу около четыре миллиона солнечных масс. Тогда как большая часть приходится на так называемую темную материю.

Темная материя по-прежнему является одной из главных загадок современной науки и давно будоражит умы научных светил. Эта гипотетическая форма материи не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, поэтому является столь трудноуловимой.

Прямо сейчас множество исследовательских групп по всему миру активно работают над разгадкой тайны темной материи, способной полностью перевернуть наше представление о фундаментальных процессах во Вселенной.