Илон Маск все же предстанет перед судом

Слушания по делу назначены на 22 октября. Об этом говорится в постановлении суда.

Напомним, конфликт между Ансвортом и Маском возник летом прошлого года, когда предприниматель переживал сложный период из-за серьезных проблем с его автомобильным бизнесом Tesla. Последняя находилась на грани банкротства, а сам Маск в попытках разрешить трудности, связанные с накрашиванием производства младшей и самой доступной модели линейки автомобилей Tesla Model 3, работал по 120 часов в неделю (всего в неделе 168 часов) и проводил на заводе Tesla по три-четыре дня подряд, не выходя на улицу — «в ущерб встречам с детьми и друзьями». В интервью The New York Times Маск назвал этот период «самым сложным и болезненным» в его карьере.

Предприниматель позволил себе резкий выпад в сторону британского дайвера Верна Ансворта, участвовавшего в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде летом 2018 года, и назвал спасателя «педофилом» после того, как тот жестко раскритиковал план Илона Маска, назвав его «пиар-трюком», а саму подлодку — совершенно бесполезной. Справедливости ради, сам спасатель тоже достаточно грубо высказался в сторону Маска, предложив ему «взять свою мини-субмарину и засунуть ее себе в одном место».

После обмена «любезностями» с Ансвортом, под давлением журналистом и общественности Илон Маск принес публичные извинения спасателю на своей страничке в Twitter. Но это не заставило Ансворта передумать и тот все равно подал на Маска в суд. Уже после извинений Маск отправил интернет-изданию BuzzFeed серию электронных писем, в которых называл спасателя насильником, предлагал журналисту BuzzFeed контакты своих источников в Таиланде для подтверждения этих слов и говорил, что очень надеется на судебное разбирательство.

Что же, будем следить за тем, как будут разворачиваться события дальше.



