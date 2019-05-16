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ИТ-Новости
15 мая 19, 19:57
В Канаде хотят закрыть Huawei доступ к 5G
Huawei
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Лидер оппозиционной партии убежден, что Канаде нужно придерживаться более жесткой позиции в отношениях с Китаем

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир выступает против предоставления китайской корпорации Huawei разрешения на развитие инфрастуктуры 5G в Канаде. Об этом он заявил в интервью телеканалу CTV, сообщает Укринформ.

"Ключевым приоритетом для меня является защита личных данных канадцев и целостность наших институтов по вопросам обороны и безопасности. Именно поэтому я настолько обеспокоен участием Huawei в создании новой системы 5G", - сказал Шир.

Он считает, что Канаде стоит придерживаться более жесткой позиции в отношениях с Китаем.

"Когда речь идет о Huawei, правительство Китая уже признало, что они были задействованы в кибератаках против Канады. Существуют серьезные предостережения относительно безопасности нашей системы 5G и отношений между Huawei и властью КНР ", - отметил оппозиционер.

 24 апреля 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подписала соглашение, предоставляющее китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei помогать Великобритании в создании "неосновных" частей инфраструктуры 5G страны, включая антенны и другие сетевые компоненты.
liga.net
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