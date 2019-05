В следующем году в WhatsApp появится реклама

Facebook добавит рекламу в мессенджер WhatsApp в 2020 году. Компания объявила об этом на ежегодной конференции Facebook Marketing Summit, рассказал бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра на своей странице в Twitter.

Как сообщается, рекламные объявления внедрят в WhatsApp Stories («статус») — аналогичное решение реализовано в соцсети Instagram, которая также принадлежит Facebook.





Coming Soon to @WhatsApp…

— WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

— WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

— WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

Помимо этого, в WhatsApp появится больше форматов сообщений для бизнеса. Например, можно будет прикрепить изображение или PDF. Также Facebook интегрирует каталог продуктов мессенджера в существующий каталог сервиса для рекламодателей Facebook Business Manager.