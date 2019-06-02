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IT-Индустрия
ИТ-Новости
31 мая 19, 13:43
Uber отключит пассажиров с низким рейтингом в США и Канаде
Uber
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Сервис для заказа такси Uber начнет блокировать пассажиров, чей рейтинг упадет значительно ниже среднего показателя по городу.

Сервис для заказа такси Uber начнет блокировать пассажиров, чей рейтинг упадет значительно ниже среднего показателя по городу. Об этом со ссылкой на заявление компании пишут The Verge и TechСrunch.

Новые правила затронут пользователей в США и Канаде. Какой именно рейтинг должен быть у пассажира для блокировки, пользователям сообщать не станут, однако в компании говорят, что перед грядущим баном пассажир получит несколько уведомлений с советами, как можно исправить низкий рейтинг, например, «не хамить водителю», «не оставлять мусор в салоне автомобиля» и «не просить таксиста превышать допустимую скорость» (в 2017 году в приложении Uber была реализована функция, позволяющая водителям конкретизировать, почему они остались недовольны поездкой — на основе этой информации и будут формироваться рекомендации).

Напоследок отметим, что водителей с низким рейтингом Uber «отсеивает» еще с 2015 года: по имеющейся информации, под угрозу блокировки попадают водители с рейтингом ниже 4,6. Что касается пассажиров, то ранее выставляемый им водителями рейтинг ни на что не влиял.
ITC.ua
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