Uber отключит пассажиров с низким рейтингом в США и Канаде

Сервис для заказа такси Uber начнет блокировать пассажиров, чей рейтинг упадет значительно ниже среднего показателя по городу. Об этом со ссылкой на заявление компании пишут The Verge и TechСrunch.

Новые правила затронут пользователей в США и Канаде. Какой именно рейтинг должен быть у пассажира для блокировки, пользователям сообщать не станут, однако в компании говорят, что перед грядущим баном пассажир получит несколько уведомлений с советами, как можно исправить низкий рейтинг, например, «не хамить водителю», «не оставлять мусор в салоне автомобиля» и «не просить таксиста превышать допустимую скорость» (в 2017 году в приложении Uber была реализована функция, позволяющая водителям конкретизировать, почему они остались недовольны поездкой — на основе этой информации и будут формироваться рекомендации).

Напоследок отметим, что водителей с низким рейтингом Uber «отсеивает» еще с 2015 года: по имеющейся информации, под угрозу блокировки попадают водители с рейтингом ниже 4,6. Что касается пассажиров, то ранее выставляемый им водителями рейтинг ни на что не влиял.