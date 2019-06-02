7 технологий, которые изменят мир

Согласно исследованию CB Insights, инновационные решения становятся все более персонализированными. Совместно с экспертами мы собрали самые важные разработки, которые изменят медицину, экологию, производство, политику и программирование в ближайшие годы.

Можно любить сочный стейк, но факт остается фактом — животноводство ответственно за большее количество выбросов парниковых газов, чем крупнейшие нефтяные компании мира. По данным ООН за 2018 год, выбросы ведущих производителей мяса и молочных продуктов превышают выбросы со всей территории Германии или Великобритании.

Основные производители растительного мяса — это компании Impossible Foods и Beyond Meat. Благодаря их разработкам рынок оценивается в $4,6 млрд, а к 2023 ожидают прироста до $6,1 млрд, согласно исследованию Business Wire. Вместе эти компании продали 38 млн растительных котлет для бургеров.

"Plant-based meat — перспективный рынок для нашей страны. По данным World"s Top Exports, Украина входит в топ-10 стран-экспортеров сои и пшеницы, поэтому у нас есть возможности для запуска производства. Мы видим, что спрос на plant-based meat в нашем регионе потенциально высокий. Есть много компаний, которые могли бы работать с растительным мясом. Себестоимость растительной котлеты выше, чем мясной, но цена постепенно снижается. Уже сейчас ясно, что такая "заместительная терапия" поможет сократить расход воды, ископаемого топлива и площадь используемой территории", — подчеркивает Денис Дмитренко, инвестиционный директор венчурного фонда GR Capital.

Если обычный компьютер оперирует битами, то квантовый использует кубиты. Это позволяет обрабатывать информацию на несколько порядков быстрее и расширяет возможности исследований в области криптографии, искусственного интеллекта и молекулярного моделирования. Еще несколько лет назад реализация такого проекта казалась фантастикой.

Квантовые компьютеры от D-wave появились еще в 2011 году, но их функциональность была ограничена. В январе 2019 на CES представили IBM Q System One — первый квантовый компьютер с более широким спектром возможностей. Разработчики сразу предупредили, что это прототип для исследования перспектив технологии. Тем не менее, квантовые языки программирования уже существуют, а на квантовые нейронные сети возложены большие надежды — они смогут быстрее справляться с обучением.

Пока мир наблюдал за развитием IoT, IIoT (промышленный интернет вещей) оставался в тени и помогал повышать рентабельность производств. Голландский бритвенный завод Philip­s обходится всего девятью сотрудниками — основной работой занимаются 128 роботов. Harley Davidson за счет внедрения IIoT удалось сократить производственный цикл с 21 дня до 6 часов. Каждые 89 секунд компания получает новый мотоцикл. Благодаря этому стоимость акции выросла с $10 до $70.

Согласно исследованию Accenture, потенциальный вклад IIoT в мировое производство мог бы составить $14,2 трлн к 2030 году. Ни компании, ни государства пока не готовы к переходу — это приведет к массовым сокращениям рабочих. К тому же, существует реальная опасность взлома. Поэтому стоит обратить внимание на компании, обеспечивающие безопасность IIoT: Claroty, Dragos и Indegy.

За персонализированной медициной будущее. Дело не только в разработке индивидуальных вакцин от рака — ученые ставят на генетическое прогнозирование. Благодаря ему человек с рождения будет осведомлен о предрасположенности к болезням, включая серповидноклеточную анемию, болезнь Альцгеймера и рак груди.

Исследователи не первый год занимаются поиском "болезненных" генов. Основная проблема — не финансы, а количество биоматериала. В 2006 году Френсис Коллинз, ныне — глава Национального института здравоохранения США, заявлял, что за развитие диабета второго типа (инсулиннезависимый диабет) отвечает 12 генов. Когда количество больных, прошедших тесты, превысило 81 000 человек, Biorxiv выяснили, что болезнь может прятаться в 40 различных кодовых вариациях. Это сильно осложняет лечение, а в перспективе — осложнит корректировку ДНК. Но эти данные позволяют выявить предрасположенность к развитию диабета, а значит, с детства учитывать особенности питания и физической нагрузки.

По словам генетика Дарии Лосевой, CEO сервиса Myhelix, генетическое прогнозирование новорожденных уже используется среди пар-носителей тяжелых генетических патологий для отбора здоровых эмбрионов. Запоминающийся пример важности генетического прогнозирования — история Анджелины Джоли. У нее обнаружили мутацию в гене BRCA, повышающую риск развития рака молочных желез и яичников, ее мама и бабушка столкнулись с подобными проблемами, поэтому она решилась на мастэктомию — удаление молочных желез. Так Джоли удалось избежать тяжелой болезни.

"История Анджелины объясняет, почему знать свои генетические риски так важно. Как только в этой отрасли будет изучено больше, можно будет говорить о генетической инженерии и об изменении вариантов генов, повышающих риск развития заболеваний. Вместе эти технологии изменят подход в медицине, и в перспективе помогут увеличить среднюю продолжительность жизни людей. Важно понимать, что эти технологии — не панацея от всего. В мире остаются инфекционные заболевания, болезни, которые не связаны с генетикой, и многое другое", — объясняет Дария Лосев.

Технология, которая появилась в 2006 году как публичный журнал транзакций, сегодня меняет не только экономику, но и государственный сектор. Благодаря возможности создавать неизменяемый реестр — база данных распределяется между множеством компьютеров — его практически невозможно сломать. Изменения заметны во всей системе, а это минимизирует ошибку или шанс мошенничества. Именно так работает государственный аукцион изъятой собственности СЕТАМ.

В 2018 году Украина вошла в список из 14 стран, которые используют блокчейн на государственном уровне. С помощью компании BitFury государственные регистры переводятся на блокчейн-платформы. Первым стал Государственный земельный кадастр. Это распространенная практика: Швеция, Индия, Грузия и ОАЭ тоже используют блокчейн в земельной политике. Эстония еще в 2017 ввела электронное резидентство, которое может получить любой желающий для ведения бизнеса на территории ЕС, оставаясь гражданином своей страны. По прогнозам Blockchain Research Institute, к 2025 году 10% мирового ВВП будет создаваться непосредственно благодаря технологии блокчейн.

Трекеры активности, сна, приложения для подсчета калорий, медитации или борьбы с паническими атаками упрощают мониторинг основных данных. Это позволяет скорректировать образ жизни, чтобы меньше обращаться к врачам, или предоставлять им более точную информацию.

Новая разработка в борьбе за здоровье человечества, на которой акцентировал внимание Билл Гейтс, — установка устройства ЭКГ в носимый гаджет. Врачи рекомендуют делать электрокардиограмму раз в год. Но зачем ходить в больницу, если такая возможность есть дома? Это позволит выявить мерцательную аритмию на ранних стадиях или отправить сигнал тревоги в случае сердечного приступа. Такой продукт в Украине — Cardiomo.

"Как разработчик кардиомонитора, рекомендую постоянный контроль состояния сердца, — комментирует ситуацию Роман Белкин, фаундер и СТО компании Cardiomo. — Оно отражается на состоянии всего организма. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются самыми "предупреждаемыми". Когда человек научится понимать свое сердце с помощью несложных устройств, он будет менеджером своего здоровья. Уже сейчас телемедицина и удаленный мониторинг экономят массу времени врачам и пациентам. С помощью устройств, подобных Cardiomo, врачи получают большой и предварительно проанализированный массив информации. Они помогают более точно поставить диагноз и назначить лечение или профилактику каждому пациенту. Доктор может помочь значительно большему количеству пациентов, чем сейчас, за меньшее время".

Новый тренд — домашние медицинские наборы. Все, от анализа мочи до анализа ДНК, можно будет сделать в пределах квартиры. Компания Nurx разрабатывает такие комплекты для репродуктивного здоровья женщин. На сайте возможно заказать и лекарства, и анализы. Результаты дистанционно расшифрует врач, даст рекомендации и выпишет рецепт.

О самоуправляемых машинах говорят давно. Кажется, что технология стоит на месте, но это не так. В апреле 2019 года на Tesla Investor Autonomy Day Илон Маск презентовал новый SoC (автомобильный суперкомпьютер — Delo.ua) для Full Self-Driving. Маск сказал, что шанс полного отказа новой системы ниже, чем вероятность сердечного приступа у водителя. Новый компьютер дешевле и лучше обучается, но все еще не позволяет водителю-человеку пересесть на пассажирское кресло.

Использовать беспилотники начинают службы такси. В Финиксе десять беспилотников GoogleWaymo станут частью сервиса Lyft. Для обеспечения безопасности в салоне все же будет водитель, чтобы контролировать ситуацию. Самоуправляемые автомобили будет использовать и китайский стартап PonyPilot. Такси будет работать в пределах 50 квадратных метров, для которых составлена детальная карта, а в салоне будут водитель и инженер. Полностью беспилотный автомобиль выйдет на дороги не раньше 2028 года, по мнению Forbes.

Технологии все больше меняют нашу жизнь. Возможно, через несколько десятков лет мы будем жить в "умных" домах, которые будут заботиться о нашем здоровье, или начнем зарабатывать на продаже расшифровки ДНК ученым для исследований.