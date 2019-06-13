Новое приложение iCloud для Windows 10 от Apple и Microsoft

Компании Apple и Microsoft совместно работали над созданием нового приложения iCloud для Windows 10. Хотя iCloud всегда было доступно в Windows, это новое приложение распространяется через Microsoft Store и включает функцию синхронизации, основанную на той же технологии, что и OneDrive Files On-Demand. Это означает, что пользователи могут получить доступ к файлам iCloud на ПК с Windows 10 без необходимости их полной синхронизации с компьютером, что экономит дисковое пространство.

Изначально приложением будет загружаться только информация о файле. А при полном доступе к файлу или если папка помечена для синхронизации, происходит загрузка всего содержимого файла. iCloud также будет интегрирован в File Explorer в Windows 10 с отдельными папками для приложений, таких как Keynote, Numbers и Pages. Пользователь сможет получить доступ к документам, хранящимся на iCloud Drive, изображениям из iCloud Photos, Mail, Contacts, Calendar, Reminders и закладкам Safari.

Достаточно удивительно и обнадеживающе видеть, как Microsoft и Apple тесно сотрудничают при создании приложений для Windows, тем более что Apple использовала последние API Windows для синхронизации облачного хранилища. Это может давать надежду на то, что сервисы Apple TV и Music могут в конечном итоге появиться и на Windows. Новое приложение iCloud для Windows уже доступно в Microsoft Store.



