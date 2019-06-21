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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 июня 19, 14:16
Стали известны цены на первые SSD с интерфейсом PCIe 4.0
MP600 M.2
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На недавней выставке Computex 2019 компания Corsair показала твердотельный накопитель MP600 M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью передачи данных почти в 5 ГБ/с (скорость последовательного чтения этой модели достигает 4,95 ГБ/с, а записи – 4,25 ГБ/с)

Теперь же новинка, явно ориентирована использование с системными платами на чипсете AMD X570 и с процессорами AMD Ryzen 3000, была замечена в ассортименте одного из французских интернет-магазинов, благодаря чему стала известна цена устройства.

Итак, версия с 1 ТБ флэш-памяти оценивается в 250 евро, тогда как вариант объемом 2 ТБ обойдется в целых 450 евро. Для сравнения, модель SSD M.2 Corsair MP510 в тех же версиях  памяти стоит соответственно 160 и 320 евро. То есть, за поддержку PCIe 4.0 и более высокие скорости нужно доплатить около 50%. Стоит ли это того, пусть каждый решает сам.
ITC.ua
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