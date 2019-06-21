Стали известны цены на первые SSD с интерфейсом PCIe 4.0

Теперь же новинка, явно ориентирована использование с системными платами на чипсете AMD X570 и с процессорами AMD Ryzen 3000, была замечена в ассортименте одного из французских интернет-магазинов, благодаря чему стала известна цена устройства.

Итак, версия с 1 ТБ флэш-памяти оценивается в 250 евро, тогда как вариант объемом 2 ТБ обойдется в целых 450 евро. Для сравнения, модель SSD M.2 Corsair MP510 в тех же версиях памяти стоит соответственно 160 и 320 евро. То есть, за поддержку PCIe 4.0 и более высокие скорости нужно доплатить около 50%. Стоит ли это того, пусть каждый решает сам.