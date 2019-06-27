4 новенькие функции смартфонов

На ура приняли несколько фишек в программном обеспечении и гаджетах смартфонов, и все подробности об этом знают представители интернет-магазина "Киевстар".

Широкоугольный объектив — фишка фотоаппаратов, но с недавнего времени ее научились ставить и на камеры смартфонов. В этом году таким богатством обзавелись не только основные, но и фронтальные камеры, на которых, как известно, чаще экономят производители — но не в этот раз! Даже бюджетный Samsung Galaxy J5 2017 имеет широкоугольную фронтальную камеру на 8 Мп, что позволяет сфотографироваться с группой людей без селфи-палки.

Слоу мо



Новинка в сфере съемки видео — возможность использовать для создания эффекта слоумоушн не разбивку на кадры, а специальный алгоритм, делающий это намного точнее. Слоу мо понравится не только профессиональным создателям контента и монтажерам, но и просто пользователям, которые любят разнообразить свои личные видео новыми эффектами.

В этом году цены на смартфоны с 3D сканером лица стартуют от 5000 грн, и уже каждая флагманская модель оснащена этим модулем. Полезная функция не ограничивается помощью в авторизации в некоторых приложениях, а работает как полноценная система защиты личных данных. Так, распознавание лица владельца смартфона позволяет разблокировать экран, причем данный модуль работает лучше, чем сканер пальца или пин-код.

Среди недостатков — технические неточности при распознавании лиц близнецов и маленьких детей, чьи черты еще не так выразительны, как у взрослых. Мифы о том, что FaceID срабатывает на похожих внешне людей и даже на фотографию или видеозапись с лицом владельца были развенчаны, стоило пользователям ближе познакомиться с девайсами с данным модулем.

Эра персональных помощников началась давно, но теперь они поступают на службу не к госструктурам и спецагентам, а к простым пользователям. Искусственный интеллект подарил нам такое чудо как Siri и Алису, но теперь бренды-производители смартфонов не хотят отставать от корпораций-монстров и выпускают собственные версии виртуального помощника, имитирующего общение с живым человеком.