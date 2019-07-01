Три интернет-спутника Starlink перестали выходить на связь

Спустя месяц после запуска интернет-спутников Starlink компания SpaceX поддерживает связь с 57 аппаратами из 60, хотя изначально все они работали в штатном режиме. Трое спутников перестали функционировать по неизвестным причинам, говорится в сообщении SpaceX. В компании надеются, что эти аппараты постепенно сойдут с орбиты и в конечном счёте упадут на Землю.

Вдобавок в этому, SpaceX также намерена вывести из строя два действующих спутника, чтобы сымитировать процесс утилизации по окончании их срока службы. Таким образом компания уже заранее беспокоится о том, чтобы отслужившие аппараты Starlink не засоряли орбиту Земли. В рамках этой миссии планируется вывести почти 12 тыс. спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернета по всему миру, но нет никакой гарантии, что все они будут исправно работать.

К сожалению (или к счастью), спутники не будут находиться на орбите вечно. SpaceX оценивает их срок службы в 5 лет, после чего они будут сведены с орбиты. Вопрос лишь в том, сколько из них совершат контролируемое падение в атмосферу, а не выйдут из строя непредсказуемым образом. На данный момент 45 спутников Starlink поднялись до необходимой высоты (550 км), пять аппаратов находятся на пути к своей цели и ещё пять готовятся к подъёму.