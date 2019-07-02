CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Во-первых, как сообщает СМИ, Кичиньский подтвердил, что CD Projekt RED работает сразу над тремя играми по вселенной Cyberpunk 2077, включая «основную» и ещё две неанонсированные. Всего в компании при этом трудится пять команд.

Одна из команд «Киберпанка» находится во Вроцлаве и насчитывает приблизительно четыре десятка специалистов — они заняты неким многопользовательским проектом.

Более того, следующим крупным релизом CD Projekt (видимо, той самой крупнобюджетной ролевой игрой, что должна выйти до конца 2021 года) тоже станет проект по мотивам Cyberpunk 2077. По словам студии, он инновационный и рискованный.

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака». На это есть сразу несколько причин:





- С 2015 года аудитория консолей текущего поколения значительно выросла;



