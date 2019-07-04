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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 июля 19, 09:02
Dell, Microsoft и Amazon хотят перенести своё производство
производство
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Ведущие производители компьютеров и потребительской электроники HP, Dell, Microsoft и Amazon рассматривают возможность переноса части своего производства из Китая из-за продолжающейся торговой войны с США.

Ведущие производители компьютеров и потребительской электроники HP, Dell, Microsoft и Amazon рассматривают возможность переноса части своего производства из Китая из-за продолжающейся торговой войны с США. Как сообщает издание Nikkei, компании HP и Dell планируют перенести до 30% мощностей за пределы страны, Microsoft может перенести часть производства консоли Xbox, а Amazon – ридера Kindle и умной колонки Echo. К ним могут присоединиться Acer и ASUSTeK.

Предполагаемая причина таких действий – напряжённые торговые отношения США и Китая, из-за которых Соединённые Штаты повысили пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Новые тарифы могут привести к тому, что доходы производителей снизятся, и цены на смартфоны, ноутбуки, игровые консоли и прочую электронику неизбежно вырастут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Apple планирует перенести до 30% своих производственных мощностей из Китая, Nintendo думает над переносом производства консоли Switch, а Google уже перенесла за пределы Китая производство продуктов под брендом Nest. Большинство компаний по-прежнему стремятся сохранить производство в странах Юго-Восточной Азии.

Производство электроники в Китае налажено уже на протяжении двух десятилетий. Главные причины этому – дешёвые затраты и глобальные цепочки поставок. Тем не менее, как показывает ситуация, всё может измениться, когда у компаний просто не остаётся выбора.
ITC.ua
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