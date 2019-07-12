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IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 июля 19, 09:58
Apple ощутимо снизила стоимость замены SSD в компьютерах Mac
компьютер
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Компания Apple вчера не только представила обновленные ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, попутно упорядочив модельный ряд мобильных ПК, но и внесла ряд изменений относительно других устройств.

 Если точнее, Apple снизила стоимость замены твердотельных накопителей в компьютерах Mac.

К примеру, для MacBook Pro установка SSD объемом 4 ТБ вместо 512 ГБ теперь обойдется вдвое дешевле — $1400 вместо $2800. Для MacBook Air, iMac и Mac mini память тоже сильно подешевела. Кроме того, для MacBook Air теперь доступна возможность установки SSD емкостью 1 ТБ — за $600.

Весной этого года Apple уже снижала цены на SSD большего объема для всего модельного ряда компьютеров Mac, но тогда максимальная скидка составляла всего $200 за установку накопителя на 2 ТБ в Mac mini. Теперь же скидки гораздо солиднее. За SSD емкостью 1, 2 и 4 ТБ для 15-дюймового MacBook Pro 2019 модельного ряда с комплектным SSD на 256 ГБ нужно дополнительно заплатить $400, $800 и $1600 соответственно, а не $600, $1200 и $3200 как было до этого.

Да, в случае ноутбуков Apple это (замена SSD) по-прежнему выходить дороже по сравнению с конкурирующими моделями под управлением ОС Windows, которые предлагают опцию самостоятельной замены SSD, но это снижение сильно сокращает разрыв.
ITC.ua
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