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IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 июля 19, 10:17
Новый девайс обеспечит солнечной энергией и питьевой водой
питьевая вода
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Ученые заявили, что одно устройство сможет решить сразу две проблемы недостаточных ресурсов - преобразовывать солнечную энергию в электричество и очищать воду.

Исследователи разработали устройство, которое может производить электричество от солнечного света и одновременно очищать воду.

Научная работа появилась на сайте Nature во вторник, 9 июля.

Исследователи разработали устройство, которое может производить электричество от солнечного света и одновременно очищать воду. Научная работа появилась на сайте Nature во вторник, 9 июля.

Устройство является не только источником зеленой энергии, но также предлагает альтернативу современным технологиям очистки воды, которые часто потребляют много электроэнергии и значительной инфраструктуры. Эти проблемы затрагивают более 780 миллионов человек по всему миру. 

“Эти люди коллективно проводят 200 миллионов часов в день, принося воду из отдаленных источников“, - сказал профессор Пэн Ван, соавтор исследования из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

Ученые также утверждают, что оно может быть использовано как в рамках одного домашнего хозяйства, так и в промышленных масштабах.

Сверху устройства находится горизонтальный кремниевый солнечный элемент, а под ним - несколько ярусов, через которые проходит соленая или загрязненная вода. Отработанное тепло от солнечного элемента нагревает соленую воду, проходящую непосредственно под ним - вода испаряется, проходит через мембрану и конденсируется, образуя чистую воду, выделяя тепло в процессе, которое нагревает воду на нижнем уровне. Процесс затем повторяется для следующего уровня. Очищенная вода вытекает из устройства и собирается.

Исследователи обнаружили, что это устройство можно использовать для очистки морской воды, а также воды, загрязненной тяжелыми металлами, при этом собранная вода содержит количество свинца, меди, натрия, кальция и магния ниже уровней, которые Всемирная организация здравоохранения считает безопасными для питьевой воды.

Напомним, что ранее украинец придумал умные оконные жалюзи, дающие электричество. Если повесить их на все окна, выходящие на южную сторону квартиры, можно обеспечить базовые потребности семьи в электроэнергии.
bigmir.net
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