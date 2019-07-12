Xiaomi начала рекламировать смартфон Mi A3 с чистым Android,

Их официальный анонс ожидается до конца этого месяца и судя по тому, что Xiaomi уже начала подогревать интерес публики к этому событию, вскоре нам назовут точную дату.

Маркетологи китайского производителя не поленились откопать в Twitter ссылку на обзор Xiaomi Mi A2 годовой давности за авторством YouTube-канала Unbox Therapy, где автор нахваливает устройство за потрясающее сочетание характеристик и цены. Собственно, он называет Xiaomi Mi A2 «безумным предложением». Вот что Xiaomi сообщила в сегодняшнем ответе на это сообщение:

«Если вы думали, что смартфон Xiaomi Mi A2 был хорош за свои деньги, готовьтесь встречать Xiaomi Mi A3. Мы очень надеемся, что он вас не разочарует. Он выйдет совсем скоро!»

Из этого сообщения очевидно, что анонс Xiaomi Mi A3 уже не за горами и по цене он должен получиться очень привлекательным предложением. Напомним, что Xiaomi Mi A2 в прошлом году стартовал c 7 499 грн за версию 4/32 ГБ.

Характеристики и дизайн Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite уже давно не представляют секрета, поскольку давно известно, что они станут международными копиями моделей CC9 и CC9e, доступными пока только в Китае. Но последние данные указывают, что кое-какие отличия все же будут. По информации индийского инсайдера Судханшу Амбхоре, Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite построены на более производительных платформах — Snapdragon 730 и Snapdragon 675. Других различий не ожидается.



