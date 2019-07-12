Умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2

7 августа пройдет следующее крупное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked. Гвоздем программы станет новая серия флагманских смартфонов Galaxy Note10, о которых мы знаем уже достаточно много. Но также в этот день ожидается анонс нового флагманского планшета Galaxy Tab S6 и умных часов Galaxy Watch Active 2. Планшет мы буквально на днях рассматривали на живых снимках, а теперь можно оценить дизайн часов на качественном официальном рендере.

Изображение четко указывает, что следующие умные часы южнокорейской компании будут называться Galaxy Watch Active 2, хотя в недавно попавшей в сеть дорожной карте было указано имя Galaxy Watch 2. Как видим, Galaxy Watch Active 2 будет продолжать идеи текущей модели: он получит стильный компактный корпус без каких-либо выступов. Вращающегося безеля, от которого компания отказалась с выпуском Galaxy Watch Active, в новом модели тоже не будет, что вообщем-то было весьма ожидаемо.

По предварительным данным, Galaxy Watch Active 2 выйдут в двух вариантах размера экрана: 40 и 44 мм. Они будут отличаться улучшенной аппаратной начинкой и расширенными возможностями. В частности, новая модель сможет снимать ЭКГ и отслеживать падения человека — с последующим оповещением родственников или звонком в скорую помощь в случае подозрений об опасности для жизни. Добавление этих функций обеспечит новинке Samsung паритет по возможностям с конкурирующими часами Apple Watch Series 4.

Еще одним отличием новой модели Galaxy Watch Active 2 станет кожаный ремешок. Оригинальные Galaxy Watch Active имеют более спортивный дизайн и поставляются с силиконовым ремешком. Кнопка питания имеет красное обрамление и пока неясно, является ли это просто цветовым акцентом, либо же в этом заложен какой-то функциональный смысл.

Ожидается, что Galaxy Watch Active 2 будут предлагаться в версиях с Wi-Fi и Wi-Fi+LTE в трех вариантах цветового исполнения. Стоимость новых Galaxy Watch Active 2 должна быть примерно на уровне оригинальной модели.



