Компания Китая открыла в Брюсселе центр кибербезопасности

11 июля китайская телекоммуникационная компания ZTE в Брюсселе официально запустила работу своей лаборатории кибербезопасности, сообщает "Синьхуа".

По информации агентства, ранее другая китайская компания Huawei открыла в Брюсселе свой центр кибербезопасности и прозрачности.

В ходе церемонии открытия главный сотрудник по вопросам безопасности компании ZTE Чжун Хун заявил, что первоначальное намерение создать лабораторию кибербезопасности заключалось в предоставлении максимально прозрачной кибербезопасности клиентам со всего мира, контролирующим органам и всем заинтересованным сторонам путем личной проверки и общения.

Как заявили в компании ZTE, в Брюсселе расположены многие административные органы ЕС, поэтому создание здесь лаборатории кибербезопасности является важной мерой по повышению уровня прозрачности и направлено на выполнение обязательств компании ZTE по повышению безопасности в информационной и коммуникационной отрасли.

Лаборатория будет предоставлять более широкую внешнюю проверку безопасности продукции, услуг и технологических процессов компании ZTE, а также содействовать развитию сотрудничества между компанией ZTE и всеми заинтересованными сторонами в сфере безопасности.

Напомним, 24-25 июня в Вучжени (провинция Чжэцзян, Китайская народная республика) состоялась 11 конференция Huawei User Group Meeting.

В мероприятии приняли участие более 500 представителей телекоммуникационной индустрии, которые обсуждали вопросы сотрудничества для переосмысления будущего, дискутировали на тему того, как ускорить эволюцию технологий в 5G и как реализовать интеллектуальные операции с помощью искусственного интеллекта.