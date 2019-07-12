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IT-Индустрия
ИТ-Новости
12 июля 19, 12:20
В Google могут слушать, что говорят люди своим устройствам
Работники Google
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Компания признала, что ее сотрудники могут слушать записи того, что люди говорят своим устройствам с Google Assistant. Это приложение есть на самой разнообразной технике - от смартфонов до "умных домов".

Компании Google пришлось признать, что ее сотрудники могут прослушивать записи, которые делает Google Assistant после того, как в Сеть попала часть датско-язычных записей. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 12 июля.

Представитель компании заявил, что только 0,2% всех записей используются людьми для транскрипции, и что аудиофайлы лишены идентифицирующей пользовательской информации.

Однако в отчете VRT сказано о записях пользователей, в которых содержалась идентифицируемая информация, в том числе адрес одного человека, а также другая личная информация, например, семья, обсуждающая своих внуков по имени, пользователь, обсуждающий свою сексуальную0 жизнь, и пользователь, рассказывающий о том, как быстро растет его ребенок.

Ранее сообщалось, что Франция ввела налог для технологических гигантов. Под новый налог могут попасть около 30 крупных компаний, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.
bigmir.net
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