Олег Винник – первый певец в мире, чей образ есть в Goog Pay

Известный среди молодежи артист № 1 в Украине, лауреат премии M1 Music Awards 2018 в номинации «Певец года» и самый красивый (по версии журнала Viva!) мужчина Олег Винник попал на обложку карт Digital Skin от ПриватБанка.

Немаловажно, что Олег – первый в мире артист, чей образ появился на диджитал-скинах от Google Pay и Apple Pay.

Пресс-служба ПриватБанка поздравляет исполнителя.





Чтобы изменить обложку, убедитесь, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайдите в подпункт «Дизайн карты» и выберите нужное изображение.