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14 июля 19, 11:46
Олег Винник – первый певец в мире, чей образ есть в Goog Pay
Олег Винник
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Невероятная новость для поклонников современной украинской музыки

Известный среди молодежи артист № 1 в Украине, лауреат премии M1 Music Awards 2018 в номинации «Певец года» и самый красивый (по версии журнала Viva!) мужчина Олег Винник попал на обложку карт Digital Skin от ПриватБанка.

Немаловажно, что Олег – первый в мире артист, чей образ появился на диджитал-скинах от Google Pay и Apple Pay.

Пресс-служба ПриватБанка поздравляет исполнителя. 


Чтобы изменить обложку, убедитесь, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайдите в подпункт «Дизайн карты» и выберите нужное изображение.
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