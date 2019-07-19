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IT-Индустрия
ИТ-Новости
18 июля 19, 23:39
Оонлайн-опрос по поводу проекта "государство в смартфоне"
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в проект "Государство в смартфоне" и призвал граждан Украины принять участие в онлайн-опросе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Фейсбуке.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект "Государство в смартфоне". Это прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - написал он.

Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.

"Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке", - отметил Зеленский.
censor.net.ua
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