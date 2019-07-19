Украинец, обокравший Microsoft на $ 10 млн, арестован в США

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука, которого обвиняют в организации мошеннической схемы и присвоении $10 млн во время работы в Microsoft.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кващук работал в Microsoft с августа 2016 года по июнь 2018 года. Он был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, которая отвечает за коммерческую деятельность в интернете. Тестировщики этой команды могут делать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных по этим карточкам, но Кващук перехитрил это ограничение. Вместо "физических товаров" он покупал по скидкам подарочные сертификаты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам. Из-за подозрительно резкого скачка в использовании подарочных сертификатов Microsoft организовала внутреннее расследование, к которому впоследствии привлекла Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука. Пока он был незамеченным, успел купить себе Tesla за $162 тыс. и виллу у озера за $1,6 млн.

Украинца обвиняют в нанесении ущерба компании на $10 млн. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.