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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 июля 19, 22:03
Microsoft инвестирует в создание искусственного интеллекта
Корпорация Microsoft
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Компания планирует разработать всеобъемлющий искусственный интеллект, который сможет решать более сложные проблемы, чем в настоящее время

Корпорация Microsoft инвестирует $1 млрд в некоммерческую организацию OpenAI, занимающуюся проблемами искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

По информации агентства, компании будут совместно создавать новые технологии компьютерных вычислений для Azure AI, также Microsoft станет эксклюзивным облачным провайдером OpenAI.

Проект предусматривает разработку всеобъемлющего искусственного интеллекта (artificial general intelligence — AGI), который сможет решать более сложные проблемы, чем AGI в настоящее время.

Планируется, что AGI окажется подобен человеческому мозгу, будет способен развивать полноценное мышление и осознавать себя. Microsoft станет также основным партнером OpenAI по коммерциализации.

OpenAI была основана в 2015 году Илоном Маском, Питером Тилем и другими бизнесменами, вместе они инвестировали в компанию $1 млрд. В феврале 2019 года года Маск покинул компанию из-за конфликта интересов с другой его компанией Tesla, которая хотела нанять тех же людей, что и OpenAI.
Delo
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