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IT-Индустрия
ИТ-Новости
24 июля 19, 09:51
Киберэльфы очистят украинский сегмент Facebook от ботов
TrollessUA
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На сегодняшний день одним из главных вызовов для Facebook являются троллинг и поддельные аккаунты, занимающиеся распространением фейковых новостей.

Компания регулярно внедряет на своих платформах новые алгоритмы ИИ для защиты пользователей от этих негативных явлений, а также отчитывается о блокировках миллиардов фейковых аккаунтов. В украинском сегменте проблема травли стоит не менее остро, чем в американском или любом другом. И вот сейчас стало известно о новой общественной инициативе под названием TrollessUA, направленной как раз на борьбу с троллями в Facebook.

Вспомнилось весьма интересное исследование, результатами которого мы делились несколько лет назад. В нем говорилось, что люди, занимающиеся троллингом в интернете, – настоящие нарциссы, садисты и психопаты.

Возвращаясь к сабжу, проект TrollessUA запускает общественная организация «Інтерньюз-Україна». Его главная цель — выявления и блокировка подозрительных профилей в украинском сегменте фейсбуке, которые активно комментируют, используя язык ненависти, манипулируют категорией «патриот» и массово распространяют фейковые новости.

Для борьбы с Facebook-троллями будут привлекать волонтеров. При вступлении в «сопротивление» всем проводят специальный инструктаж, чтобы волонтерам было легче понять, где искать и как распознавать троллей в соцсети. Желающие могут присоединится к TrollessUA на сайте проекта.

«С помощью волонтеров-киберэльфов будет сформирована база данных аккаунтов, ведущих себя характерным образом. После этого мы обратимся с жалобой в Facebook с настоятельной просьбой дополнительно проверить и заблокировать такие профили», — говорится в заявлени огранизации.

Также «Інтерньюз-Україна» обещает специальное расширение для браузера Google Chrome, которое будет помечать аккаунты троллей, внесенные в базу данных.
ITC.ua
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