В Google создали самый мощный в мире квантовый компьютер

Американская компания Google сумела создать самый мощный в мире квантовый компьютер.

Журналистам удалось ознакомиться с текстом доклада этой компании до того, как его удалили с сайта NASA, сообщает The Financial Times.

По данным издания, компании удалось создать квантовый процессор, который смог за три минуты и 20 секунд произвести вычисления, которые требуют около 10 тысяч лет современного суперкомпьютера Summit компании IBM.

В то же время указано, что в настоящее время квантовый процессор Google может делать только один технический расчет за раз. До того, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы, отмечается в докладе.

Директор по квантовому оборудованию Intel Джеймс Кларк отметил в беседе с Gizmodo, что разработка Google стала важным событием в развитии квантовой вычислительной техники.

"Недавнее заявление Google о достижении квантового преимущества — это значимое событие, мы продолжаем раскрывать потенциал квантовых вычислений. Достижения коммерчески жизнеспособного квантового компьютера повлечет за собой развитие технологий во многих направлениях", — заявил Кларк.

Ранее стало известно, что в октябре 2019 года IBM планирует выпустить новый квантовый компьютер, который получит 53 кубита.