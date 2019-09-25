Украина возглавила антирейтинг стран по индексу айфона

Среднестатистическому украинцу, чтобы накопить на новый iPhone 11 в минимальной конфигурации нужно работать почти 97 дней, учитывая, что средняя зарплата в первом полугодии в Украине, по данным Госстата, составляла 10783,13 грн (8680,4 грн "чистыми"). Об этом идет речь в новом исследовании международной скидочной платформы Picodi, которое называют "Индекс iPhone 2019".

Антирекорд принадлежит Украине. Долго на новый айфон нужно откладывать также жителям Колумбии (89,7 дня) и Казахстана (76,5 дня). Антирекорд принадлежит Украине. Долго на новый айфон нужно откладывать также жителям Колумбии (89,7 дня) и Казахстана (76,5 дня).

Правда, в Picodi считают, что весь свой доход покупатель будет откладывать исключительно на покупку смартфона. Предполагается, что у потребителя нет никаких других расходов, связанных с покупкой продуктов питания, одежды и оплатой счетов за коммунальные услуги.

По сравнению с данными прошлого года можно, Украина поднялась со второго места на первое. Вместе с тем, количество дней, необходимых для того, чтобы заработать на новый iPhone, существенно уменьшилось — на 40 дней. В прошлом году Украина заняла второе место c показателем 136,7 дня.

Ранее один из крупнейших продавцов техники Apple в Украине озвучил предварительные цены и ориентировочные сроки продаж iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max, планшета Apple iPad 10.2 и умных часов Apple Watch Series 5.

Напомним, 10 сентября 2019 года Apple презентовала линейку новых iPhone 11, которые получили дополнительный объектив для сверхширокоугольных фото.