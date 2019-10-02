Мобильные операторы запустили дешевые денежные переводы

Крупнейшие мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и Lifecell запустили услугу внутреннего перевода денег. С 1 октября и до конца текущего года все клиенты предоплаченной связи трех операторов могут осуществлять денежные переводы на счета других мобильных операторов со сниженной комиссией — 0,5%. Об этом сообщает Liga.Tech.
Перевести деньги можно несколькими способами:
- в приложениях Смарт-Гроші (Киевстар) или SharPay (ранее — VodafonePay)
- с помощью USSD-запроса
- с сайта оператора
Чтобы отправить деньги, нужно выбрать требуемый контакт в телефонной книге и, используя финансовое приложение Смарт-Гроші (Киевстар), SharPay (ранее — VodafonePay) или сайт paycell.lifecell.ua, перевести необходимую сумму денег на счет. Эти средства можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для более 2000 сервисов, доступных на платформах Смарт-Гроші, SharPay (Vodafone) и Paycell.
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Ранее в НКРСИ отметили, что абоненты мобильной связи все чаще жалуются на списание без их ведома средств за контент-услуги, которые они не заказывали и не использовали. Поэтому мобильным операторам хотят запретить взимать деньги с абонентов за услуги без их согласия.
Напомним, с 1 мая 2019 года в Украине запустили телекоммуникационную услугу, позволяющую абонентам свободно менять оператора с сохранением своего номера.