Харьковчанин взломал тысячи компьютеров по всему миру

Работники Слободского управления киберполиции установили причастность к такой деятельности 29-летнего жителя Харькова, который с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, для привлечения клиентов, он размещал на специализированных сайтах и форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам. Для оплаты таких услуг использовались российские электронные платежные системы.

Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер. В результате обысков, правоохранители изъяли компьютерную технику, деньги и внешние носители информации. Во время предварительного осмотра техники киберполиции обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.

В общей сложности, хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов из более чем 100 стран мира. В частности, только в Украине он взломал более 2 тысяч компьютеров. Полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежных систем.

По данному факту проводится досудебное расследование, квалифицированное по части 2 статьи 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") УК Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.

Для того, чтобы уберечь свои данные от постороннего вмешательства, киберполицейские советуют:

– устанавливать актуальные обновления операционной системы;

– использовать антивирусные программы и постоянно обновлять их,

– использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;

– не использовать стандартные пароли. Использовать только надежные пароли (при их создании следует использовать буквы, числа и символы).

Напомним, 34-летний гражданин Украины Федор Гладырь в федеральном суде в Сиэтле (США) признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.