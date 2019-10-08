Крупная бразильская IT-компания откроет офис в Украине

Крупная бразильская IT-компания Stefanini стоимостью 1 млрд долларов намерена открыть офис в Украине.

"Наше международное присутствие ставит нас в привилегированное положение, чтобы предлагать и предоставлять новые услуги во всех уголках мира. Мы хотим расширить нашу деятельность в Европе, и Украина будет нашей следующей остановкой", — отметил глобальный генеральный директор Stefanini Марко Стефанини.

По его словам, одним из факторов, повлиявших на решение открыть офис в Украине, является то, что 78% работников IT-отрасли страны имеют средний или высокий уровень владения английским языком.

"Глобальной компании важно работать с многоязычными профессионалами. К концу года мы ожидаем, что в киевском офисе будет 50 сотрудников, которые в наибольшей степени будут сосредоточены на поддержке и разработке приложений", — сказал Стефанини.

Отметим, что Stefanini основана в 1987 году. В настоящее время компания имеет более 74 офисов в 40 странах Америки, Европы, Африки, Австралии и Азии.

Ранее сообщалось, что рост украинского IT-рынка в 2019 году может составить около 30%. В текущем году экспорт компьютерных услуг принесет в экономику страны около 3,5 млрд долларов, а в 2020-м — 4,5 млрд долларов.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года, экспорт компьютерных услуг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 31,4% и составил 1,64 млрд долларов. Объем уплаченных в государственный бюджет Украины налогов увеличился на 28,9%, до 6,1 млрд грн, а поступления платежей единого социального взноса — на 31,4% до 1,89 млрд грн соответственно.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в топ-50 IТ-компаний Украины количество сотрудников выросло с 58 до почти 63 тысяч человек, а две компании преодолели отметку в 7 тысяч работников. При этом за этот период сумма венчурных инвестиций в украинские ИТ-компании достигла 336,9 млн долларов.