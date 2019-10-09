"Киевстар" ввел бесплатную услугу для абонентов

Мобильный оператор "Киевстар" с 8 октября 2019 года ввел нулевую стоимость пользования цифровой мобильной идентификацией и электронной подписью Mobile ID во всех тарифных планах для корпоративных и контрактных абонентов.

Сервис Mobile ID позволяет с помощью SIM-карты и мобильного телефона проводить идентификацию личности для доступа к электронным услугам и использовать электронно-цифровую подпись в системах электронного документооборота.

С помощью Mobile ID пользователь идентифицирует себя через мобильное устройство для пользования онлайн-сервисами. Такими сервисами могут быть:

- Административные услуги на государственных ресурсах с поддержкой сервиса Mobile ID;

- Система электронной отчетности;

- Система электронного документооборота;

Напомним, что "Киевстар" запустил услугу Mobile ID в декабре 2018 года. Физические лица-предприниматели, контрактные абоненты и корпоративные клиенты "Киевстара" при наличии оригинала паспорта и идентификационного кода бесплатно обменивали SIM-карту на новую с поддержкой Mobile ID, а также получали цифровой сертификат физического или юридического лица сроком на 1 год — сертификат от Аккредитованного центра сертификации ключей органов юстиции.

Стоимость пользования услугой Mobile ID была включена в тарифные планы с ежемесячной платой от 225 грн в месяц, впрочем, для других тарифных планов плата составляла 50 грн в месяц. Предложение пользования услугой Mobile ID за ноль гривен действует до конца 2020 года.

Абоненту необходимо заменить SIM-карту на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя. Заменить карту можно в точках выдачи SIM-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованного центра сертификации ключей).

Отметим, что Vodafone пока еще берет плату за Mobile ID. Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID у этого оператора составляет 100 грн. Подключение услуги ЭЦП сроком на 1 год — 150 грн. Абонентская плата составляет 15 грн в месяц.

Оператор Lifecell берет 250 грн за активацию SIM-карты с Mobile ID, сертификат сроком на 1 год и первый месяц пользования услугой. Плата за пользование услугой начиная со второго месяца составляет 20 грн в месяц. Дополнительный сертификат или продолжение действующего сроком на 1 год стоит 150 грн.