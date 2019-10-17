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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 октября 19, 22:43
Киевстар, Vodafone, lifecell: чья 3G-сеть оказалась дороже
Киевстар, Vodafone, lifecell
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Сколько мобильные операторы инвестировали в развитие связи третьего и четвертого поколений
Больше всего в развитие технологий 3G/4G в Украине инвестировала компания Vodafone - это сумма в 22,7 млрд гривень, сообщается в материале Liga.tech.

На втором месте идет Киевстар и сумма инвестиций в 21,9 млрд гривень. Компания Lifecell вложила в украинское 3G/4G 18 млрд гривень. Это инвестиции с 2015 года по второй квартал 2019 года. 

Всего же большая тройка мобильных операторов инвестировала в Украину с 2015 года по сегодняшний день 62,6 млрд гривень. По нынешнему курсу это $2,5 млрд.


Источник: .liga.net
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