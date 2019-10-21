В Украине хотят открыть первый киберполигон

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госпецсвязи) планирует открыть в Украине первый киберполигон для борьбы с дефицитом специалистов по кибербезопасности. Об этом заявил замглавы Госспецсвязи Александр Чаузов.

"Этот механизм (киберполигон - Delo.ua) будет вначале запущен в интересах силовых структур, а потом мы будем "подтягивать" специалистов из объектов критической инфраструктуры, ученых, студентов и т.д", — цитирует Чаузова InternetUA.

Ранее сообщалось, что хакеры группы 0v1ru$ взломали сервер крупного подрядчика российских спецслужб и ведомств, а затем поделились с журналистами описаниями десятков непубличных проектов в области интернета.

Также сообщалось, что Европол ликвидировал преступную сеть киберпреступников, которые использовали вредоносное программное обеспечение GozNym и украли около 100 млн долларов у более чем 41 тысячи лиц и компаний.

Также стало известно, что 31-летний уроженец Киева организовал масштабную мошенническую сеть, которая функционировала примерно с октября 2013 по май 2018 года. Зарабатывали мошенники на продаже доступа к зараженным компьютерам.