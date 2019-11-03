Золото и бриллианты: в РФ создали самый дорогой iPhone

Российский люксовый бренд Caviar представил свою новую линейку смартфонов iPhone 11 Pro под названием Discovery.

Caviar iPhone 11 Pro Discovery Solarius — единственная модель смартфона в мире, для создания которой было использовано 500 граммов золота 750 пробы.



Цена телефона составляет чуть более 70 тысяч долларов, то есть пока что это самый дорогой iPhone 11 Pro, который вы можете приобрести.

Стоимость может возрасти до 71,5 тысяч долларов, если вы решите выбрать iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти.

В центральной части корпуса расположен часовой механизм. В положении "12 часов" находится желтый бриллиант. Дизайнеры Caviar подумали, что этого будет мало, поэтому корпус покрыт большим количеством сияющих бриллиантов.

Ранее один из крупнейших продавцов техники Apple в Украине озвучил предварительные цены и ориентировочные сроки продаж iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max, планшета Apple iPad 10.2 и "умных" часов Apple Watch Series 5.

Напомним, 10 сентября 2019 года Apple презентовала линейку новых iPhone 11, которые получили дополнительный объектив для сверхширокоугольных фото.