В Китае запустили сеть 5G

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что в Китае три крупнейшие операторы мобильной связи презентовали услугу 5G. Об этом сообщает "Укринформ".

Известно, что запуск состоялся в четверг, 31 октября. Мобильные операторы China Mobile, China Unicom и China Telecom одновременно объявили о своих тарифные планы с услугами 5G. Цена за связь нового поколения стартует от 128 юаней (около 451 грн) до 599 юаней (2100 грн).

Отныне связь 5G доступен в 50 городах Китая, включая Пекин и Шанхай. Ранее мобильные операторы анонсировали, что запуск состоится в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Apple похвасталась рекордной выручкой, а также Samsung представил новый гибкий смартфон.