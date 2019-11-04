Где в Украине начнут тестировать 5G?

В Украине компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов могут начать тестировать 5G уже в этом году. Об этом сообщает портал internet.ua в понедельник, 4 ноября.

Эксперимент планируют реализовать в шести городах - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.

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Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года, но пока что утвержденного графика нет.

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Напомним, что ранее Монако первым обеспечило полное покрытие 5G. Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества.

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