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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 ноября 19, 21:53
Пользователи AirPods жалуются на боль в ушах
AirPods
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Владельцы AirPods Pro жалуются на проблемы со здоровьем, которые прекращаются при снятии наушников

Владельцы AirPods Pro массово жалуются на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ilenta.com.

Одни жалуются на возникновение головной боли, другие - на проблемы с давлением.

Причиной данного "побочного эффекта" считают функцию активного шумоподавления. Специалисты отмечают, что некоторые пользователи так реагируют на все наушники с активным шумоподавлением, поэтому дело вовсе не в AirPods Pro.

Часть же пользователей отмечает, что проблема именно в AirPods Pro и что обновлённые и прошлогодние AirPods тоже вызывали головные боли, даже несмотря на отсутствие шумоподавления.

Пока что проблема не носит массовый характер, но мы будем следить за ней в дальнейшем.

Раньше сообщалось о том, что в Китае введут виртуальный комендантский час для геймеров. А также пользователи панически отказываются от Windows 7.
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