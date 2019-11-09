Пользователи AirPods жалуются на боль в ушах

Владельцы AirPods Pro массово жалуются на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ilenta.com.

Одни жалуются на возникновение головной боли, другие - на проблемы с давлением.

Причиной данного "побочного эффекта" считают функцию активного шумоподавления. Специалисты отмечают, что некоторые пользователи так реагируют на все наушники с активным шумоподавлением, поэтому дело вовсе не в AirPods Pro.

Часть же пользователей отмечает, что проблема именно в AirPods Pro и что обновлённые и прошлогодние AirPods тоже вызывали головные боли, даже несмотря на отсутствие шумоподавления.

Пока что проблема не носит массовый характер, но мы будем следить за ней в дальнейшем.

Раньше сообщалось о том, что в Китае введут виртуальный комендантский час для геймеров. А также пользователи панически отказываются от Windows 7.