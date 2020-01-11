Киевстар запустил доступный тариф для украинских пенсионеров

"Киевстар" запустил тарифный план "Звонки для родителей", который был создан специально для абонентов старшего возраста. Новый тариф будет выгодным для тех, кто пользуется только голосовой связью и не нуждается в услугах мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

"Количество украинцев, которые активно пользуются мобильным интернетом постоянно растет, а объемы дата-трафика в нашей сети ежегодно увеличиваются в 1,5-2 раза. Но есть и те, кому нужны только звонки. И мы хотим, чтобы наши тарифы соответствовали их потребностям. Статистика указывает, что в первую очередь это касается абонентов в возрасте от 60 лет. Поэтому именно для них мы создали доступный тариф только для звонков", – комментирует запуск нового предложения Павел Даниман, директор по маркетингу компании "Киевстар".

В тарифе "Звонки для родителей" за 60 грн в месяц абоненты получат безлимитные звонки в сети "Киевстар", а звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить всего 0,6 грн/мин. Также для абонентов, которые будут пользоваться этим тарифом на смартфонах, — предусмотрены бонусные 100 Мб мобильного интернета, например, на случай автоматического обновления приложений.

Перейти на условия нового тарифа могут действующие абоненты "Киевстар" в возрасте от 60 лет, если они пользуются услугами оператора не менее 3 месяцев.

Тариф "Звонки для родителей" предусматривает контрактную форму обслуживания, в которой лучший уровень защиты номера и персональных данных абонентов, возможность оплачивать счет частями, управлять несколькими номерами и много других преимуществ.

В частности, один абонент может подключить на свой персональный счет сразу два номера с тарифом "Звонки для родителей": для себя и для своих близких.

Напомним, с 1 октября 2019 года "Киевстар" изменил линейку тарифов мобильной связи и домашнего интернета для абонентов.

С 8 октября 2019 года "Киевстар" ввел нулевую стоимость пользования цифровой мобильной идентификацией и электронной подписью Mobile ID во всех тарифных планах для корпоративных и контрактных абонентов.

С 23 октября 2019 года "Киевстар" представил новую тарифную линейку, доступную для всех абонентов контрактной и корпоративной форм обслуживания, а также для новых клиентов: Smart, Smart+, Smart Max, Smart Business, Smart Business+.

С 15 ноября 2019 года "Киевстар" увеличил количество услуг в тарифе "Киевстар Семья" без изменения его стоимости.